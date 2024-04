Sottopasso del grattacielo chiuso dal 6 al 31 maggio

Il 6 maggio entrano nel vivo i lavori di Rete ferroviaria italiana per migliorare l’accessibilità pedonale e ciclabile e l’abbattimento delle barriere architettoniche del sottopasso del Grattacielo. Gli interventi prevedono il completo rifacimento delle rampe di accesso al sottopasso con la creazione di rampe continue con pendenza compresa tra il 5% e l’8%. Per consentire la realizzazione di opere propedeutiche alla nuova rampa tra via Rodi e viale Principe Amedeo, il sottopasso sarà chiuso dal 6 al 31 maggio. Il passaggio riaprirà l’1 giugno e i lavori di Rfi proseguiranno senza necessità di chiusura per tutta la stagione estiva. Un altro intervento in partenza riguarda il restauro del tempietto di Sant’Antonio da Padova in piazza Tre Martiri, monumento risalente alla prima metà del Cinquecento che nel corso dei secoli ha subito vari opere di manutenzione e ristrutturazione. I lavori, affidati alla ditta Etre specializzata in restauro di beni storici e tutelati, dureranno sei mesi sotto la direzione dei tecnici del Comune e con la supervisione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, che ha approvato l’intervento. L’opera sarà realizzata grazie al sostegno dell’imprenditore riminese Bonfiglio Mariotti, che finanzierà il lavori grazie all’Art Bonus.