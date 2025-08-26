Sottopasso del Macanno. Cecchini all’attacco

Da Dante ai bagnini

Davide Rondoni
Da Dante ai bagnini
Cronaca
26 ago 2025
REDAZIONE RIMINI
Gli interventi di emergenza hanno restituito viabilità e ordine, ma diversi quartieri portano il segno della tempesta. Allagamenti vari e cantieri bloccati mostrano quanto sia ancora fragile l’equilibrio raggiunto.

Bellaria Igea Marina sembra già un’altra città. Le strade principali sono di nuovo percorribili, i sottopassi liberati dall’acqua, i lungomari restituiti al passo lento dei turisti. È la fotografia della resilienza romagnola: quella che ripulisce, rimette in ordine, non perde tempo a lamentarsi. Il sindaco Filippo Giorgetti ieri non ha usato giri di parole: "I sottopassi sono già puliti. I lungomari e la viabilità principale di Bellaria sono stati ripristinati. A Igea abbiamo concluso i lavori in via Ovidio, stiamo lavorando su Tibullo, Virgilio ed Ennio". Poi la precisazione che conta: "Ci sono due partite da giocare. La prima è quella di Hera, che tutt’ora si occupa del giro dei tombini e del drenaggio, per evitare ristagni. L’altra è quella di Anthea: un piano più ampio, più lungo, che riguarda la raccolta dei rami grossi, delle piante cadute, di tutto quello che il vento ha lasciato a terra. Verranno portati via nei prossimi giorni. È il lavoro più importante". Ma sotto questa superficie operosa resta il ricordo nitido di una notte che ha messo a nudo fragilità e paure.

Ed è lì che riaffiora la storia di via Properzio, a Igea Marina. È ancora attuale, perché otto famiglie non sono rientrate nella normalità. Due alberi, crollati nel cuore della notte, hanno colpito un condominio, spaccando terrazzi, costringendo tutti a fuggire in fretta, bambini in pigiama e valigie improvvisate. "Abbiamo sentito il boato e poi le grida. Poteva finire molto peggio", ricordano Renato De Leo e Alessandro Brevini, con la voce incrinata da chi ha visto la paura negli occhi dei vicini. È un racconto che non si spegne con il sole tornato a splendere: è il simbolo di una città che, sì, si rialza, ma porta ancora ferite aperte. Eppure, basta poco per ritornare all’alba di domenica. Alle 4.50 il rumore è diventato memoria. Un fragore secco, il vento che si piega a urlo, la pioggia che scroscia come se volesse cancellare tutto. Una supercella marittima, dicono i meteorologi. Per chi era lì, invece, venti minuti eterni in cui il tempo ha perso forma. Raffiche a 122 chilometri orari, le strade trasformate in fiumi, il buio tagliato dalle sirene. Ne sa qualcosa l’autista della linea 4, intrappolato con il suo bus vuoto in un sottopasso allagato. E ancora nitida è l’immagine dell’albero crollato sull’Isola dei Platani, come un gigante sconfitto. Nel parco di via San Martino due tronchi abbattuti a pochi metri dalla scuola dell’infanzia. Piazza Don Minzoni cosparsa di rami, il parco del Gelso con le radici scoperte come ferite aperte. E la storia che si ripete, puntuale, in via Merano. Elisa Imolesi mostra i muri impregnati d’acqua: "Alle sei e mezza l’acqua ha invaso ogni stanza. Non chiedo risarcimenti, rifaccio i muri ogni volta. Voglio solo che qualcuno risolva il problema tecnico". La sua casa è un diario di alluvioni: pagine bagnate che si riscrivono a ogni temporale. Persino il cantiere della futura Casa della Comunità, in piazza del Popolo, si è allagato. Sulla spiaggia, dal bagno Levante all’Africa Beach, i mosconi dei bagnini trascinati a decine di metri, come soldatini di legno mossi da una mano invisibile. La mattina, il sole. Gli ombrelloni aperti, i turisti quasi increduli. La vita che riparte, come sempre. Ma Bellaria, lo sa chi c’era, non è più la stessa.

Oggi la città cammina di nuovo. Solo che, sotto il rumore dei rastrelli e delle pale, resta un silenzio sottile. E una consapevolezza: basta un soffio di vento, più forte del solito, per ricordarci quanto siamo fragili.

Aldo Di Tommaso

