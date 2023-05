Sottopasso della stazione Finito il restauro artistico

Una bella storia di solidarietà sul territorio e senso civico arriva dal Comitato Macanno di Cattolica che di propria iniziativa con la collaborazione degli uffici tecnici comunali e dell’assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Uguccioni ha promosso il restauro artistico del sottopassaggio pedonale in zona stazione, snodo di collegamento molto importante dalla zona a mare al quartiere Macanno che si trova nell’area a monte della ferrovia. "Grazie al coordinamento tecnico dell’assessose Alessandro Uguccioni – conferma Simonetta Iacubino, presidente del Comitato Macanno – abbiamo compiuto un restauro di uno spazio pubblico molto frequentato su iniziativa proposta dal nostro comitato che ha contattato il writer e artista Ermes Bichi che ha creato un’opera davvero unica anche per colori vivaci e splendidi recuperando dal degrado ampi spazi di un sottopassaggio pedonale nei pressi della stazione dei treni".

Un tessuto sociale che ha visto anche alcune aziende private sostenere tale lavoro in una sinergia davvero positiva: "Vorrei ringraziare gli sponsor Oikos Pittura Ecologica di Claudio Balestri, Sunroom e Universal Pack – prosegue Simonetta Iacubino – e, ripeto, la collaborazione davvero molto apprezzata dell’assessore Alessandro Uguccioni che si è subito attivato per ottenere i permessi dalle Ferrovie dello Stato per permettere l’intervento". Il Comitato Macanno si adopera durante l’anno anche per numerosi interventi di sostegno sociale per aiutare le famiglie del quartiere in difficoltà: significativi alcuni interventi anche come sostegno alimentare ed economico di alcuni nuclei famigliari. Il sogno nel cassetto resta sempre il restauro di Casa Cerri, storica casa contadina del quartiere che potrebbe ospitare in futuro locali adibiti ad uso sociale. Un restauro che richiede però cifre significative e sul quale l’amministrazione comunale Foronchi ha già anticipato un interessamento anche progettuale, ma al momento non si è ancora attuato un piano concreto di realizzazione.

Luca Pizzagalli