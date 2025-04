"Sottopasso riaperto al Grattacielo, serve più sicurezza"

Ben venga l’apertura del sottopasso al Grattacielo, ma serve più sicurezza e interventi urgenti, sottolinea il consigliere comunale Gioenzo Renzi, di Fdi. Il passaggio pedonale è stato riaperto il 18 aprile scorso, per consentire ai primi visitatori della stagione di avere un collegamento mare-monte tra viale Principe Amedeo e la zona stazione. Con l’interrogazione del 19 febbraio - ricorda Renzi - avevo chiesto la riapertura, per agevolare i collegamenti tra Marina Centro e Centro storico, e ridurre i disagi ai pedoni, cittadini e turisti, costretti ad allungare il percorso di 400 metri sui marciapiedi di via Graziani, viale Rodi, decisamente stretti, sconnessi e poco illuminati". Ora il sottopasso è fruibile e lo rimarrà fino al termine della stagione estiva quando sarà chiuso nuovamente per consentire il completamento dei lavori.

"Bene l’apertura, ma chiediamo interventi affinché venga garantita sicurezza e l’agibilità del transito. L’attuale rampa lato mare su via Monfalcone, con i 16 gradini larghi 3 metri, è dotata di un solo corrimano provvisorio, lato Riccione, invece dei due necessari su ambo i lari per consentire il transito in sicurezza e l’agibilità dei pedoni, in particolare degli anziani. Inoltre è necessario apporre adeguata segnaletica che indichi e limiti l’attuale possibilità di percorrere il sottopasso ai soli pedoni. E’ opportuno infatti prevenire l’utilizzo, da parte di ciclisti o famiglie con passeggini, degli scivoli presenti nella rampa lato monte, ma assenti nella rampa lato mare, con conseguente difficoltà di risalita delle scale, con in braccio le biciclette o passeggini, come è avvenuto in questi giorni. L’attuale riapertura, oltre ad essere temporanea, è quindi anche estremamente precaria, chiediamo urgentemente la messa in sicurezza".

A fine estate il transito sarà nuovamente chiuso. "Sollecitiamo l’amministrazione affinché si adoperi perché questa volta vengano rispettate le tempistiche programmate".