L’appello di Soumahoro: “Dassilva rischia la vita. Nordio ora intervenga, serve un’altra misura”

Rimini, 3 maggio 2025 – Ha chiamato in causa persino il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Chiedendogli di “valutare ogni misura alternativa al fine di salvaguardare la salute psicofisica e la vita di Louis Dassilva”.

È questo l’appello messo nero su bianco, tramite un’interrogazione parlamentare, dal deputato Aboubakar Soumahoro. Le condizioni di salute del 35enne senegalese, accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, sono così finite addirittura all’attenzione del Parlamento.

Louis Dassilva è ricoverato in psichiatria da giovedì (foto archivio Migliorini). A destra il deputato Aboubakar Soumahoro

Dalla fine della scorsa settimana, infatti, Louis ha intrapreso uno sciopero della fame e della sete per sostenere la propria innocenza rispetto al delitto commesso in via del Ciclamino, del quale è accusato. Nel pomeriggio di giovedì, le sue condizioni sarebbero però peggiorate come conseguenza della malnutrizione e della disidratazione. Tanto che si è reso necessario un ricovero all’ospedale di Rimini “per motivi precauzionali”.

Secondo quanto riferito da alcune fonti, Louis sarebbe giunto in pronto soccorso in stato di “coma metabolico”, una condizione dovuta al mancato apporto di substrati energetici.

Il 35enne avrebbe poi manifestato la propria volontà di ’lasciarsi andare’ ed è stato quindi ricoverato, ma non non è in pericolo di vita. Il 35enne infatti risulta stabile e sotto osservazione nel reparto di psichiatria: lì dove è stato deciso di collocarlo in isolamento, piantonato dagli agenti della polizia penitenziaria.

Al momento la sua prognosi non è ancora stata sciolta dal personale sanitario e a quanto risulta l’indagato per omicidio non avrebbe ancora spezzato lo sciopero della fame, alimentandosi solo con alcuni succhi di frutta.

Le condizioni di Louis tuttavia continuano a preoccupare le persone che gli sono vicine. Tanto che il deputato Soumahoro si è spinto persino a scomodare il ministro della Giustizia.

“Ho avuto modo di ascoltare anche Louis Dassilva, durante la mia visita di ispezione parlamentare nel carcere di Rimini lo scorso 8 marzo – ricorda il parlamentare –. Confido nel lavoro della magistratura. Ma lo sciopero della fame e della sete che ha avviato Dassilva per gridare al mondo la sua innocenza e per chiedere giustizia ci deve interrogare”.

A far suonare il campanello d’allarme sullo stato di salute di Louis era già stata la moglie, Valeria Bartolucci. “Louis l’ho trovato molto male, sia fisicamente che psicologicamente. Ha un catetere vescicale, delle flebo alle braccia e cercano di alimentarlo anche per via naturale: spingendolo a mangiare alimenti morbidi o qualunque cosa si senta di mangiare”.

Così si era espressa Valeria nei giorni scorsi, all’uscita dell’ospedale Infermi. “La situazione psicologica – ha aggiunto Bartolucci – è devastante. Io gli ho detto di non arrendersi, di continuare a lottare perché ancora la battaglia, quella vera, non c’è stata. Questa è solo la ’cattura’ quindi lui non si può arrendere adesso e sinceramente vedo in Louis una volontà di mollare”.

Lo sciopero di Louis Dassilva è arrivato in seguito al doppio ’no’ ricevuto alla richiesta di scarcerazione, prima attraverso l’ordinanza di rigetto del gip Cantarini (il 14 aprile scorso) e poi con la nuova pronuncia del tribunale del Riesame di Bologna (18 aprile), che sarà chiamato ad esprimersi nuovamente una terza volta sul caso – con composizione collegiale differente rispetto alle precedenti –, il 15 maggio prossimo, dopo l’appello degli avvocati di Louis all’ordinanza del gip.