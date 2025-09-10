Sovrintendente eroe . Bloccati i borseggiatori

Sabato scorso, poco dopo le 11, la stazione di Rimini è stata teatro di un nuovo rocambolesco intervento del soprintendente capo della polizia penitenziaria Mauro Vagnini, che pur essendo libero dal servizio, ha riconosciuto e fermato una banda di borseggiatori in azione.

Vagnini si trovava nei pressi delle pensiline degli autobus quando ha notato quattro persone, due uomini e due donne, aggirarsi con atteggiamento sospetto. Tra loro ha riconosciuto un volto già noto per precedenti di borseggio. Li ha seguiti a distanza, fino a quando i quattro sono saliti a bordo della linea 11, affollata di passeggeri in partenza dalla stazione.

Lì, approfittando della calca, hanno preso di mira un turista lombardo, un carabiniere in pensione di 79 anni, arrivato in città con la compagna per una vacanza. Lo hanno circondato e, nel momento di maggiore confusione, una delle donne è riuscita a sfilargli il portafoglio dalla tasca. I quattro sono poi scesi dal mezzo e, convinti di agire indisturbati, hanno iniziato a rovistare tra banconote e documenti. A quel punto Vagnini è intervenuto, qualificandosi e bloccando tre dei quattro sospetti: due uomini, un 59enne di Napoli e un 65enne originario di Avellino, entrambi pluripregiudicati, e una donna di 34 anni residente a Rimini. La seconda donna è riuscita a dileguarsi. Tutti e tre, già noti per precedenti specifici, sono stati consegnati a una volante di passaggio e portati in questura, dove sono stati denunciati a piede libero per furto in concorso.

Il portafoglio, contenente circa 50 euro in contanti e un bancomat con il codice annotato su un foglietto, è stato restituito al legittimo proprietario. L’uomo, comprensibilmente scosso, ha ringraziato più volte il soprintendente, sottolineando come senza quell’intervento la vacanza sarebbe finita ancor prima di cominciare.

Da anni, Vagnini è noto per la lotta senza quartiere nei confronti di ladri, borseggiatori e scippatori. La sua carriera parallela da "cacciatore di borseggiatori" è iniziata quasi per caso e oggi conta numeri impressionanti. Vagnini agisce in borghese, osserva i movimenti sospetti e interviene al momento giusto, spesso restituendo portafogli e documenti a turisti e anziani che rischiavano di rimanere senza risparmi. Lui però respinge l’etichetta di "superpoliziotto" e rivendica soltanto un forte senso civico.

l. m.