Spaccate in serie tra Cattolica e Rimini: devastata una gioielleria, i banditi in fuga con un ricco bottino

Rimini, 8 ottobre 2025 - Notte movimentata tra Cattolica e Rimini, dove una banda ben organizzata ha messo a segno – o tentato – due colpi ai danni di altrettante gioiellerie. Modalità estremamente simili tra loro, tanto da far pensare che si tratti dello stesso gruppo.

Il furto riuscito è avvenuto nel centro di Cattolica, a pochi passi dal Municipio, dove la gioielleria Guidi Walter è stata presa d’assalto intorno alle tre del mattino. I malviventi hanno tagliato la saracinesca del negozio, poi hanno forzato la prima porta d’ingresso. La seconda, più resistente, è stata abbattuta a colpi di mazza, fino a far cedere il vetro antiproiettile, completando l’opera usando una vettura come ariete.

Una volta all’interno, nonostante l’allarme fosse entrato in funzione, i ladri hanno disattivato il sistema di videosorveglianza e hanno rapidamente prelevato quanti più preziosi possibile. L’intervento tempestivo di una pattuglia dei carabinieri, di passaggio in zona, ha interrotto l’azione, ma i responsabili erano già fuggiti a bordo dell’auto utilizzata per la spaccata.

Il negozio è stato devastato e i danni risultano ingenti. Il bottino non è ancora stato quantificato, ma si teme che possa essere consistente.

Poco dopo, scena analoga a Rimini, in viale Tripoli, dove è stata colpita la gioielleria Panigalli. Questa volta, però, il tentativo non è andato a buon fine: i malviventi hanno danneggiato la saracinesca nel tentativo di forzarla ma non sono riusciti ad aprirla completamente. Probabilmente disturbati da qualcosa o qualcuno, hanno rinunciato e si sono allontanati.

In entrambi i casi i carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza e sono al lavoro per individuare i responsabili. Il timore è che si tratti di una banda specializzata, già pronta a colpire altrove.