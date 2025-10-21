Giocate a pallone
Massimo Pandolfi
Giocate a pallone
Rimini
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Stupro MacerataItaliano polmoniteGiunta MarcheIncidente mortaleGambero Rosso 2026Trattorie Emilia Romagna
Acquista il giornale
CronacaSpaccata alla gioielleria Baldacci di Riccione: serranda tagliata col flessibile
21 ott 2025
LORENZO MUCCIOLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Rimini
  3. Cronaca
  4. Spaccata alla gioielleria Baldacci di Riccione: serranda tagliata col flessibile

Spaccata alla gioielleria Baldacci di Riccione: serranda tagliata col flessibile

Il colpo nella notte da parte di quattro persone incappucciate, potrebbe trattarsi della stessa banda che ha agito nelle scorse settimane

I ladri (nel riquadro) sono rimasti all’interno della gioielleria Baldacci solo per circa un minuto. All’arrivo dei carabinieri e della titolare, i quattro si erano già dileguati (Foto Migliorini)

I ladri (nel riquadro) sono rimasti all’interno della gioielleria Baldacci solo per circa un minuto. All’arrivo dei carabinieri e della titolare, i quattro si erano già dileguati (Foto Migliorini)

Per approfondire:

Rimini, 21 ottobre 2025 – Nuova spaccata notturna in provincia. Questa volta a essere colpita è stata la gioielleria Baldacci di viale Dante a Riccione, presa di mira da quattro persone incappucciate arrivate a bordo di un’Audi VR 66, già segnalata per altri colpi simili. I malviventi hanno utilizzato un flessibile per tagliare la serranda e successivamente alcune mazzette per infrangere la vetrata del negozio.

L’allarme, scattato alle 2.39, ha costretto la banda a fuggire rapidamente. I ladri sono rimasti all’interno solo per circa un minuto, riuscendo a portare via alcuni oggetti esposti nelle vetrine ma senza accedere ai gioielli custoditi in cassaforte. All’arrivo dei carabinieri e della titolare, i quattro si erano già dileguati.

Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso le fasi del colpo. I danni ai locali risultano ingenti, mentre il valore del bottino è ancora in corso di quantificazione. Secondo gli inquirenti, si tratterebbe della stessa banda che ha agito nelle scorse settimane con identico modus operandi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata