Spaccata in gioielleria. Federpreziosi:: "Solidarietà ai colleghi"

"Ancora una volta dobbiamo portare la nostra solidarietà ai colleghi orafi colpiti dall’increscioso fatto di cronaca avvenuto nella nostra città". Sono le parole del presidente provinciale di Federpreziosi, Onelio Banchetti, che interviene dopo la spaccata notturna ai danni della gioielleria di via Caduti di Marzabotto: nella notte tra lunedì e martedì tre malviventi, armati di arnesi da scasso, sono entrati in azione, sfondando la vetrina e portando via un bottino di circa 20mila euro.

"Ancora una volta – aggiunge il presidente provinciale di Federpreziosi – siamo a dispiacerci e a commentare una rapina avvenuta ai danni di una gioielleria. Questa volta è toccato all’attività di via Caduti di Marzabotto, che ha subito danni economici veramente ingenti, a cui ovviamente si aggiunge il trauma psicologico. Questi episodi non fanno che aumentare la preoccupazione sulla sicurezza di tutti i cittadini e in particolare di noi commercianti, che troppo spesso dobbiamo fare i conti con fatti gravissimi e ogni giorno viviamo nella preoccupazione che possa accadere qualcosa nelle nostre attività, consapevoli che tra tutte le categorie aderenti a Confcommercio, nessuna è immune" conclude Banchetti.