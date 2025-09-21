Spaccata in tabaccheria. Preso il razziatore del ‘Gratta e vinci’

Lo hanno trovato così, seduto al tavolo della sua abitazione a Corpolò, con la monetina in mano e un mucchio di gratta e vinci davanti. Non era il classico giocatore a caccia di fortuna: stava semplicemente consumando il bottino di una spaccata avvenuta poche ore prima in pieno centro a Rimini. In manette è finito un 35enne italiano, fermato dagli agenti della squadra mobile riminese - guidata dal vice questore Marco Masia - in quanto sospettato di essere l’autore di un furto ai danni della tabaccheria di via Saffi.

L’episodio risale alla notte tra giovedì e venerdì. Verso le 3.30 un uomo col volto coperto ha divelto un tombino dalla strada e lo ha scagliato con forza contro la vetrata della tabaccheria. Un colpo rapido e brutale, la classica ’spaccata’: vetri in frantumi, allarme che suona, ma tempo sufficiente per infilarsi dentro, svuotare la cassa e portare via una montagna di gratta e vinci. Poi la fuga nella notte, lasciando dietro di sé solo i cocci e il caos. Sul posto, pochi minuti dopo, sono arrivate le Volanti della polizia di Stato insieme agli uomini della squadra mobile. Le prime verifiche hanno subito delineato la dinamica del furto, ma soprattutto hanno indirizzato i sospetti verso un volto già noto.

Non uno sconosciuto, non un ladro improvvisato: un trentacinquenne con una lunga lista di precedenti e già finito nel mirino per altri episodi analoghi in città. Le telecamere della tabaccheria hanno fatto il resto, mostrando alcuni dettagli dell’abbigliamento che corrispondevano perfettamente a quelli indossati dal sospettato in altre circostanze. Gli investigatori dell’antirapina della mobile non hanno perso tempo. Sapendo che l’uomo era senza fissa dimora, hanno stretto il cerchio intorno a Corpolò, dove risultava temporaneamente domiciliato. È lì che hanno deciso di intervenire, trovandosi davanti la scena che avrebbe reso vana qualsiasi scusa: il sospettato era intento a grattare i biglietti appena rubati, circondato da contanti e tagliandi sparsi sul tavolino.

Le successive verifiche hanno confermato in pieno i sospetti. I numeri di serie dei gratta e vinci corrispondevano a quelli sottratti alla tabaccheria di via Saffi. Nei cassonetti vicini, inoltre, sono stati recuperati numerosi biglietti già grattati e buttati via, mentre altri – vincenti – erano stati addirittura riscossi in alcune tabaccherie di Rimini, per un totale di circa un altro migliaio di euro. Tutto materiale che è stato immediatamente sequestrato. Alla luce dei riscontri, e considerati i numerosi precedenti, l’uomo è stato dichiarato in arresto per furto aggravato e accompagnato in carcere a Rimini, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Ma l’indagine potrebbe non fermarsi qui. Perché, pur non essendoci ancora certezze, gli inquirenti non escludono che il trentacinquenne possa avere un ruolo anche in altre spaccate avvenute negli ultimi mesi in zona. Colpi che, per modalità e rapidità, ricordano molto quello della tabaccheria di via Saffi. È solo un’ipotesi, al momento, una pista che gli investigatori stanno valutando, incrociando filmati di videosorveglianza e testimonianze. Toccherà alle prossime verifiche dire se davvero dietro a più di un colpo ci fosse la stessa mano.