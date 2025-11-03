Spaccata nel cuore di Marina centro. Vetrata sfondata con un tombino: "I danni superano i 15mila euro"

Spaccata nella notte nel cuore di Marina centro. Nel mirino dei ladri il negozio di telefonia Tim in via Beccadelli, a due passi da viale Vespucci e dal Grand Hotel. I malviventi hanno usato un tombino per infrangere la vetrata. Una volta dentro, hanno fatto razzia di telefonini e rubato i soldi nel fondo cassa. I titolari hanno scoperto il furto ieri mattina quando, intorno alle 8, uno dei residenti del condominio Mareo (il negozio si trova al pianoterra della palazzina) ha chiamato uno di loro avvisandolo della spaccata. "Ci siamo subito precipitati sul posto e abbiamo avvisato le forze dell’ordine. Sono venuti anche gli agenti della scientifica, per effettuare i rilievi e prendere le impronte lasciate dai ladri", spiega Luca Macrelli, uno dei titolari del negozio. Le telecamere del condominio non sono riuscite a riprendere il furto ("ci hanno spiegato che avevano la memoria piena"). La speranza è che quelle all’interno del negozio, ora al vaglio della polizia, abbiano filmato i ladri.

Il bottino è ingente. "Tra i telefoni rubati, i soldi e i danni alla vetrata parliamo di almeno 15mila euro. Ma stiamo ancora quantificando: il conto finale dei danni potrebbe essere molto più alto...", continua Macrelli. Che ieri ha passato la mattinata a sistemare la vetrata della porta d’ingresso rotta dai ladri, in attesa di sostituirla. Uno dei ladri (o il ladro) si è sicuramente fatto male nel furto. "Ha lasciato impronte e tracce di sangue. Vedremo se riusciranno a risalire a lui", si augura Macrelli. Che, senza voler fare polemiche, rilancia l’allarme per la criminalità a Marina centro. Proprio come aveva già fatto nei giorni scorsi Marco Morosini, parlando dei motivi che l’hanno spinto a chiudere il negozio di Brandina in viale Vespucci. "Purtroppo questa zona è costantemente nel mirino – conclude Macrelli – Si può dire che da quest’estate che non ci sia stata attività della zona che non sia stata ‘battezzata’ dai ladri. Ne abbiamo parlato spesso anche al comitato AssoVespucci, che riunisce molti operatori di Marina centro. Quella dei furti è diventata un’emergenza per le attività della zona". E solo pochi giorni fa c’era stato un’altra spaccata al ristorante Ambasciata di mare, sempre con la stessa modalità: il ladro aveva lanciato un tombino contro la vetrata.

Manuel Spadazzi