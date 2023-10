Spaccata nella notte in ‘salotto’. Svaligiata la boutique Gaudenzi

Spaccata nella notte all’interno dell’isola pedonale. Mancavano pochi minuti alle 6 del mattino quando è andata in frantumi una vetrina della boutique Gaudenzi, in via Ippolito Nievo. Il pesante vetro anti sfondamento di quattro metri per tre è caduto sotto il colpo di un veicolo che ha sfondato la vetrina. Un metodo già visto in altre occasioni in ‘salotto’.

Un furto studiato, compiuto in una manciata di minuti in cui i ladri hanno arraffato quanto possibile delle collezioni presenti all’interno della boutique. Dalla proprietà preferiscono non commentare quanto accaduto. La conta dei danni sarebbe salata. Solo quelli al negozio, dalla vetrina a una colonna dell’edificio, parlano da soli. Ma sono gli oggetti scomparsi dalla boutique a far lievitare la conta dei danni.

A quanto si apprende sarebbero state spostate delle fioriere dai ladri per poi prendere velocità e demolire la vetrata.

Già ieri pomeriggio gli operai specializzati erano al lavoro per ripristinare la vetrata del negozio. All’interno, per il momento, è stata asportata la merce. Gaudenzi era reduce, nella giornata di sabato scorso, dalla presentazione di un nuovo brand, cosa che ne aveva caratterizzato la vetrina con ambientazioni studiate per l’occasione. La soddisfazione è durata poco. I ladri sono piombati con puntualità razziando quanto potevano e scappando via facendo perdere le proprie tracce.

Ora ci si aspettano novità dai video filmati dalle telecamere. La denuncia ai carabinieri ha fatto scattare le indagini. Le telecamere del negozio hanno filmato quanto accaduto, ma ci sono anche quelle pubbliche sparse per la città che potrebbero dare indizi utili a ricostruire i movimenti del veicolo o dei veicoli che sono stati utilizzati per effettuare il colpo.

Nel frattempo nella zona centrale l’attenzione torna alla sicurezza. Era da tempo che in ‘salotto’ non ci si svegliava con una spaccata di questa entità. Eventi ai quali i commercianti, lo stesso Consorzio di viale Ceccarini e l’amministrazione avevano replicato con l’intensificarsi delle azioni per prevenire ed evitare i colpi notturni.

Ora la paura rischia di tornare alla vigilia di un autunno con tante incognite sul fronte del commercio.

Andrea Oliva