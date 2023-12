Spaccate e tentati furti nei negozi di Rivazzurra. Già raccolti 6mila euro per Luca Mancini

Ladri scatenati nella notte. A Rimini come a Riccione (vedi servizio a pagina 13). A Rimini sono finite nel mirino alcuni negozi in via dei Martiri, a Rivazzurra. Tre i colpi tentati l’altra notte, ma in nessun caso i ladri sono riusciti a portare via nulla. In due casi, alla cartolibreria Il Triangolo e alla pescheria Ricci di mare, i soliti ignoti hanno tentato di entrare spaccando le vetrate con un tombino. Dopo i primi due colpi l’allarme dopo è scattato anche alla macelleria Muccini, ma pure qui i ladri sono fuggiti a mani vuote. Danni per centinaia di euro alle attività. Sui colpi indagano gli agenti della polizia, intervenuti sul posto ieri per compiere sopralluoghi nelle attività visitate dai ladri.

Intanto va avanti la raccolta fondi avviata da Luca Mancini (foto), il titolare del negozio di scarpe Snkr Vault di via Garibaldi, inaugurato il 3 dicembre e ripulito dai ladri la notte del 10. I malviventi sono scappati con 80mila euro di merce. Mancini, che ha solo 19 anni, ha avviato sulla piattaforma Gofundme la colletta per provare a ripartire. In poche ore sono arrivate già più di 200 donazioni per quasi 6mila euro. Non solo: l’avvocato Umberto De Gregorio ha deciso di assisterlo gratuitamente e di aiutarlo a riprendere l’attività.