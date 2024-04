Spaccate in ‘salotto’. I commercianti pronti a schierare i vigilantes

Che i furti a Ricicone stiano aumentando non è una novità. Precedentemente è toccato per due volte alla boutique Gaudenzi e poi ad Antonia, entrambe nelle vie centralissime dello shopping riccionese, ricostruire le vetrine dopo un furto. I commercianti non ci stanno più e per questo hanno deciso di reagire ai furti notturni. Oggi pomeriggio è in programma un incontro che avrà per tema un progetto di vigilanza privata per le vie del salotto. L’appuntamento è fissato per le 14.30 al WeMe Hotel per discutere del servizio stabile e fisso, proposto dai commercianti, che molto presto interesserà la zona mare di viale Ceccarini. La riunione è organizzata dal consorzio d’area di viale Ceccarini ed è aperto a tutti gli operatori. Nel corso dell’appuntamento verranno raccolte le adesioni per l’avvio del progetto di vigilanza privato.

Federico Tommasini