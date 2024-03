Spaccia cocaina a 18 anni. Giovane pusher arrestato

Un giovane spacciatore albanese di soli 18 anni è stato pizzicato nei giorni scorsi dai carabinieri della stazione di Misano. L’operazione è avvenuta durante un controllo a San Giovanni: il ragazzo è stato fermato mentre viaggiava al volante di un’auto a noleggio. L’atteggiamento nervoso del giovane ha destato sospetti nei militari, che hanno proceduto con una perquisizione immediata. Sono state così trovate alcune dosi di marijuana e 9 di cocaina, nascoste all’interno di un pacchetto di gomme da masticare, per un totale di 14 grammi. A casa del giovane, a Gabicce Mare, sono stati scoperti altri 80 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi e 3.400 euro in contanti. Il 18enne è stato quindi dichiarato in arresto e accompagnato in carcere a Pesaro in attesa della convalida dell’arresto.