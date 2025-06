Spaccia cocaina dietro le cabine sul lungomare. Pusher sorpreso con 8 dosi: arrestato dai carabinieri

È finito in manette per il reato di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 22enne di origini albanesi sorpreso ieri dai carabinieri della Tenenza di Cattolica. Intorno alle 22 di venerdì i militari nel corso di un servizio finalizzato al controllo del territorio, hanno notato sul lungomare di fronte agli stabilimenti balneari un giovane agitato mentre parlava al cellulare. I carabinieri, appostati, hanno quindi visto un altro uomo avvicinarsi per invitare il giovane dietro le cabine di un bagno vicino. Una sequenza che ha insospettito i militari dell’Arma che hanno quindi effettuato un controllo dietro alle cabine assistendo a una cessione di cocaina. I carabinieri hanno dunque subito bloccato i due, accompagnandoli in caserma per l’identificazione.

La perquisizione personale del pusher ha così portato i carabinieri a trovare ulteriore stupefacente nascosto nelle tasche. In tutto i militari hanno trovato un involucro con 5 dosi di cocaina oltre alle tre appena cedute all’acquirente, e una somma di 310 euro in contanti di piccolo taglio, ritenuti il frutto dell’attività di spaccio. Per questo motivo, all’acquirente è stata contestata una sanzione amministrativa per la detenzione di stupefacente per uso personale, mentre per il 22enne albanese son oscattate le manette e su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato trattenuto nelle camere di sicurezza di Cattolica in attesa del giudizio per direttissima che si è tenuto ieri al tribunale di Rimini.