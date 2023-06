Spaccia droga alla fermata del Metromare

Ancora spaccio di droga alle fermate del Metromare. Stavolta è successo a Rivazzurra, dove i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Rimini sono intervenuti mercoledì sera, arrestando uno spacciatore che era stato appena sorpeso a cedere una dose di eroina ad un consumatore proprio nei dintorni della fermata della metropolitana di costa che collega Riccione a Rimini.

I militari, dopo aver notato il rapido passaggio di soldi e droga tra le due persone, sono usciti alla scoperto, procedendo alla perquisizione di un 29enne nordafricano disoccupato. Il giovane addosso aveva 2 grammi di eroina e un’ottantina di euro in contanti. Per questo motivo è stato arrestato in flagranza e accompagnato in camera di sicurezza in attesa di comparire davanti al giudice per il giudizio direttissimo, che si è tenuto ieri mattina in tribunale.