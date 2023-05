Spacciano cocaina a Miramare, arrestati due pusher albanesi

Due arresti nell’arco di pochi minuti. È questo l’esito di una giornata intensa di controlli antidroga da parte del personale della polizia locale, che lunedì a Miramare ha sorpreso a stretto giro di vite due pusher albanesi poi finiti in manette. Il primo arresto è avvenuto all’altezza del bagno 124, dove in spiaggia un albanese di 45 anni è stato sorpreso mentre cedeva due dosi di cocaina, per un totale di un grammo di sostanza, a un acquirente italiano in cambio di 100 euro. Colto in flagranza, i vigili hanno arrestato per spaccio il 45enne albanese e segnalato alla Prefettura l’italiano quale assuntore. Ma proprio mentre la polizia locale effettuava l’arresto, poco lontani altri due albanesi, accorgendosi della presenza degli agenti, sono stati visti disfarsi in fretta e furia di un portamonete, infilandolo di nascosto nella borsa di una ragazza di passaggio e totalmente estranea ai fatti.

Il comportamento sospetto dei due soggetti, che hanno poi tentato la fuga, ha subito portato la municipale a un controllo più approfondito, dal quale è emerso che dentro il portamonete trovato nella borsa della ragazza c’erano altre 24 dosi di cocaina. L’albanese che aveva tentato di disfarsi della sostanza è stato quindi intercettato e arrestato a propria volta per detenzione ai fini di spaccio. Quest’ultimo, albanese di 41 anni difeso dall’avvocato Marco Bosco, è stato messo a disposizione dell’ufficio immigrazione dopo la convalida dell’arresto, con il legale che ha chiesto i termini a difesa. Sempre ieri è stato processato per direttissima anche l’altro albanese di 45 anni, arrestato poco prima.