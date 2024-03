Spacciano marijuana al parco Cervi. Nei guai due donne

Due arresti e una denuncia. E’ questo il bilancio dell’attività di contrasto dei carabinieri di Rimini nei confronti dell’attività di spaccio di stupefacenti sul territorio. In particolare al parco Cervi, dove si è concentrata nei giorni scorsi l’attenzione dei militari dell’Arma, che il 20 marzo hanno arrestato in flagranza una donna 35enne del Sudamerica, in Italia con visto turistico. Con lei, i carabinieri hanno denunciato anche una connazionale di 14 anni, che l’accompagnava nell’attività di spaccio. Nello specifico, mercoledì in zona parco Cervi, i carabinieri hanno notato la minore estrarre dalla borsa alcuni involucri per poi passarli alla 35enne che, in seguito, li cedeva a un turista tedesco in cambio di denaro. L’intervento dei carabinieri dopo la cessione ha permesso di sequestrare tre dosi di marijuana per 59 grammi complessivi e 300 euro. Successivamente le verifiche hanno poi portato a perquisire il domicilio della 35enne sudamericana, trovando nella stanza del residence di Marina centro altri 214 grammi di marijuana nascosti nel vano di un congelatore spento. La 35enne dopo l’arresto è stata quindi trattenuta agli arresti domiciliari, come disposto dal gip. Assolto invece per direttissima un altro spacciatore arrestato l’altro ieri dai carabinieri del Radiomobile di Rimini, il quale è stato pizzicato a cedere pochi grammi per 5 euro. L’assoluzione è arrivata per la particolare tenuità del fatto.