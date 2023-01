Spacciano nel parco Due pusher in manette

Due giovani stranieri accusati di spaccio di droga sono stati arrestati lunedì dalla polizia locale dopo un controllo nella zona del parco di via Melucci. Gli agenti hanno riconosciuto i due, già noti alle forze dell’ordine, seduti su una panchina del parco insieme a una terza persona in bici. Gli agenti, insospettiti, si sono avvicinati controllando i soggetti. Uno dei due è stato trovato con 1,5 grammi di hashish e 630 euro in contanti e grazie al supporto del cane antidroga Jago sono stati trovati altri 15 grammi nascosti nel cappello. Durante la successiva perquisizione domiciliare gli agenti hanno poi trovato altri 60 grammi di hashish in un ombrello.