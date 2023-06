Spacciatore arrestato nel parco Nascondeva un etto di hashish

L’hanno trovato con un etto di hashish, parecchi contanti e un coltello. È finito in manette l’altra sera un tunisino, beccato dalla polizia in un parco di Rivazzurra mentre tentava di spacciare. L’uomo è stato ’intercettato’ da una volante della intorno alle 20 mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi del parco.

Gli agenti, da subito insospettiti dal suo comportamento, prima lo hanno seguito per un po’, poi hanno deciso di fermarlo. I loro sospetti si sono rivelati fondati. Il tunisino aveva con sé, nascosti in un involucro, 96 grammi di droga, risultata poi essere hashish. Durante la perquisizione i poliziotti gli hanno trovato addosso anche parecchio denaro contante (quasi sicuramente frutto dello spaccio) e un coltello a serramanico. Il pusher è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio, e domani comparirà davanti al giudice per la direttissima. Inoltre è stato denunciato per il reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere.