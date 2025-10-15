Spacciatore chiede il permesso di soggiorno, ma il Tar gli dà torto

Negli ultimi anni è stato arrestato tre volte per questioni legate alla droga. In uno di questi interventi delle forze dell’ordine, secondo gli atti, sarebbe stato trovato con addosso oltre un chilo di cocaina. Episodi che, messi nero su bianco, hanno pesato non poco quando si è trattato di chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. L’uomo ha provato a percorrere tutte le strade a sua disposizione, compresa quella legale: ha presentato ricorso al Tar dell’Emilia-Romagna contro il diniego della Questura di Rimini, sostenendo di avere diritto a restare in Italia in quanto lavoratore regolare. Il tribunale amministrativo, però, ha confermato la linea dell’autorità di pubblica sicurezza, dichiarando legittimo il rifiuto al rinnovo del titolo. La difesa aveva puntato tutto sulla presunzione di innocenza, ricordando che nessuna di quelle vicende si era ancora conclusa con una condanna definitiva. Ma per i giudici la questione non era tanto stabilire l’esito dei singoli procedimenti penali, quanto valutare l’intera condotta tenuta nel tempo. E in questo senso, la documentazione raccolta dalla Questura è apparsa sufficiente a delineare un quadro ritenuto incompatibile con la permanenza sul territorio nazionale. Nel provvedimento si ripercorrono i vari episodi: una prima indagine aperta nel 2023 per vilipendio e stupefacenti, poi un arresto in flagranza nel 2024, quindi un nuovo fermo pochi mesi dopo con 90 grammi di cocaina già suddivisi in dosi e un tentativo di resistenza agli agenti intervenuti. Infine, all’inizio del 2025, un ulteriore arresto con il sequestro di oltre un chilo di sostanza stupefacente. Nella sentenza, firmata dal magistrato Alessio Falferi, viene richiamato un principio preciso: per negare un permesso di soggiorno non è necessario attendere una condanna irrevocabile, purché l’amministrazione motivi adeguatamente la presenza di elementi tali da far ritenere il soggetto una potenziale minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. E nel caso specifico, secondo il Tar, la pericolosità sociale emergerebbe "in maniera evidente", alla luce della reiterazione delle condotte contestate e dell’atteggiamento ritenuto aggressivo nei confronti delle forze dell’ordine. Risultato: ricorso respinto e condanna al pagamento di 2mila euro di spese legali.