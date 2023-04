Spacciavano coca Pusher condannati

Arrivano le condanne per i due albanesi di 41 e 29 anni arrivati sul territorio con un visto turistico, salvo poi essere arrestati dai carabinieri di Riccione per spaccio, dopo essere stati sorpresi dai militari lo scorso marzo con alcune dosi di cocaina pronte per essere vendute e 2mila euro in contanti. I due, difesi dall’avvocato Marco Bosco, erano a processo in abbreviato al termine dei quali nei giorni scorsi sono stati condannati per spaccio: il 41enne a un anno di reclusione con pena convertita in 17mila euro di multa e il 29enne a 8 mesi, pena convertita in 11mila euro. I due sono stati invece assolti per l’accusa di cessione organizzata.