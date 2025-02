Gli investigatori della Squadra Mobile hanno arrestato due albanesi per spaccio di cocaina a Rivazzurra. Dopo le segnalazioni dei residenti, un 18enne è stato fermato nei pressi di un albergo con 10 grammi di droga. Durante la perquisizione della sua stanza, un 45enne ha tentato di gettare 24 grammi di cocaina dalla finestra, ma è stato bloccato dagli agenti. Oltre alla droga, sono stati trovati materiale per il confezionamento e 900 euro in contanti. Entrambi arrestati e processati per direttissima.