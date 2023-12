Spaccio in strada, arrestata coppia di pusher

Scambio di droga in pieno giorno nelle strade di Riccione: movimenti sospetti che però non sfuggono ai carabinieri della compagnia della Perla Verde. I quali lunedì scorso hanno arrestato un 27enne originario dell’Est Europa e una 19enne, mettendo i sigilli ad un chilo e mezzo di sostanza stupefacente oltre che a una montagna di soldi ritenuti frutto dell’attività illegale. Il sospetto è che i due arrestati fossero al centro di un giro di sostanze, dalla cocaina al ‘fumo’, con le quali rifornivano i consumatori abituali della Riviera.

Tutto è cominciato nel momento in cui i militari hanno notato un’auto di grossa cilindrata accostarsi sul bordo della strada, venendo raggiunta da un uomo a piedi. L’acquirente si è avvicinato al finestrino, passando all’interno dei soldi e ricevendo in cambio un pacco di piccole dimensioni. I carabinieri a quel punto sono usciti allo scoperto e, oltre a fermare l’acquirente che aveva tentato di nascondere la droga nella tasca del giubbotto, hanno intimato l’alt anche alle persone che si trovavano in macchina. Il 27enne straniero aveva con sé 75 grammi di hashish e oltre 5 grammi di cocaina nascosti negli slip. Nel veicolo sono stati anche trovati un coltello e un bilancino di precisione. La perquisizione si è quindi estesa nell’appartamento di uno dei due giovani.

Sul posto, oltre ai militari dell’Arma, anche il cane poliziotto dell’unità cinofila della polizia locale di Riccione, che ha condotto i carabinieri fino al ‘tesoretto’ degli spacciatori. Al termine degli accertamenti, sono stati sequestrati 35mila euro in contanti, materiale vario per la pesatura ed il confezionamento della droga, oltre a 2 grammi di cocaina e altrettanti di marijuana e 15 panetti di hashish, dal peso complessivo di circa 1 chilo e mezzo. Al termine degli accertamenti, il 27enne è stato accompagnato in carcere Rimini, mentre la 19enne al carcere di Forlì.

Un duro colpo, inflitto dai carabinieri della compania di Riccione allo spaccio di droga, che sarà seguito nei prossimi giorni da altri controlli.