Spaccio nei parchi e bivacchi abusivi. Cinque denunciati

Controlli a tappeto dei vigili in parchi ed edifici chiusi e abbandonati. L’attività è stata svolta in questi giorni dal nucleo sicurezza e dalle unità cinofile. Blitz degli agenti nei parchi XXV Aprile, Giovanni Paolo II, Cervi, Renzi, Callas, Fabbri, Poderi della Ghirlandetta (vicino al Palas), al parco Briolini a San Giuliano, a Marina centro e al parco Pertini a Rivazzurra. Durante i controlli sono state identificate varie persone, altre si sono allontanate alla vista delle divise. Gli agenti hanno denunciato 3 persone sorprese a spacciare droga nel parco Renzi. Controlli anche al teatro Novelli, dove i vigili hanno trovato rifiuti e i resti di bivacchi. In un edificio privato vicino alle rotatoria delle Befane, sorprese e denunciate 2 persone che abitavano abusivamente nella struttura: avevano anche i materassi. In entrambi i casi, la polizia locale ha disposto la pulizia dei luoghi e la chiusura dei vari accessi violati dagli intrusi.