Space, la leggenda atterra in collina. Cinquemila persone per la prima

Alle due del pomeriggio musica in consolle. Già questo fa capire come lo Space Riccione intenda cambiare l’offerta musicale e d’intrattenimento. Il nuovo locale sulla collina di Riccione negli ambienti che accolsero il ‘Musica’ durante la pandemia, è ormai pronto. La commissione spettacolo ha già fatto i necessari sopralluoghi e si attende solo l’apertura degli ingressi per un evento che dovrebbe proiettare lo Space all’attenzione del panorama internazionale del clubbing. Dodici ore di musica, dalle 14 alle 2 nella notte. Arriverà per l’occasione la star indiscussa Carlo Cox che ha legato il proprio passato allo Space di Ibiza, locale leggendario chiuso otto anni fa. Sarà Cox a tenere a battesimo il nuovo Space Riccione.

A legare il nuovo Space alla storia del locale nato sull’isola e nominato molte volte ‘The Best Global Club"’ nella classifica di Dj Mag, ci sarà Pepe Rosello. Il patron e fondatore del locale ibizenco non mancherà all’inaugurazione dello Space sull’Adriatico. Quello di domani sarà un opening party per il quale si sono già prenotati in cinquemila grazie alle prevendite degli ultimi mesi. Il nome del locale evoca un passato glorioso per il mondo della notte, un’era del divertimento che all’estero è ben conosciuta, tant’è che quasi un cliente su quattro nella giornata di domani arriverà dall’estero. Nutrita anche l’area cosiddetta vip. Il progetto è voluto da Giuseppe Cipriani, della famiglia di imprenditori noti nel mondo e in particolar modo negli Stati Uniti per le attività nel settore dell’alta ristorazione. Si attendono centinaia di ospiti, imprenditori e nomi famosi. In arrivo in riviera vengono dati diversi jet privati. Quando inaugurò il ‘Musica’, sempre su progetto di Cirpriani, si presentò all’inaugurazione anche Flavio Briatore per i rapporti di amicizia tra i due. Un ritorno di Briatore non è da escludere. Il nuovo Space è un club di nuova generazione, pensato per un intrattenimento diurno e notturno e distribuito su tre grandi aree: Arena, Woodland e Terrace. E’ studiato per poter accogliere concerti e grandi eventi di musica elettronica. Il palco è imponente e può sfruttare una tecnologia innovativa. L’investimento è considerevole, e la società non si nasconde mirando a una clientela adulta e benestante, mantenendo un’ampia offerta destinata a un pubblico più esigente. Il palinsesto estivo si sta definendo e può contare su nomi di richiamo mondiale. Dopo Carl Cox arriveranno in collina Luciano, Martin Garrix e ancora David Guetta, Boris Brejcha, Tale of Us e tanti altri dj di fama mondiale ancora da annunciare. Intanto domani la musica si accenderà alle 14. Nella dodici ore oltre a Carl Cox ci saranno in consolle Dixon, Andrea Oliva, Shamza, Anna Tur e Armonica.

