Spacey sul red carpet di Venezia con un ‘pezzo’ di Santarcangelo

Dal cuore di Santarcangelo al tappeto rosso del Lido. L’antica stamperia Marchi ha firmato un piccolo grande colpo di scena alla mostra del cinema di Venezia: una camicia di lino, tessuta nelle Marche e stampata a mano in Romagna, è stata donata dal sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni a Kevin Spacey. Sul tessuto, bianco e leggero, campeggia in blu il galletto rampante, simbolo autentico della nostra terra. Per chi vive nella città clementina, la stamperia Marchi è un pezzo di storia. Fondata nel 1633, resiste come una delle ultime in Europa a praticare la stampa a ruggine su tela. Dentro il laboratorio di via Verdi non c’è nulla di scenografico, eppure tutto è spettacolo. Ogni stampa è un rito antico, fatto di tre gesti: imprimere il disegno, fissare il colore, stirare la tela. Da quasi quattro secoli, sempre uguali. "La scorsa settimana – raccontano della stamperia – ci ha chiamato il ministero della Cultura. Dovevamo preparare camicie per Spacey, non ce l’aspettavamo. Ne abbiamo fatte quattro, di diverse misure, perché non sapevamo come gli sarebbero state. È stato emozionante vederlo con il nostro galletto sul petto e sulla schiena. Le nostre stampe piacciono molto all’estero: arrivano richieste da americani, australiani, persino neozelandesi. Per chi viene da fuori c’è un fascino speciale".

Uno charme che ha conquistato anche Hollywood. Borgonzoni ha spiegato: "Kevin Spacey ha voluto ribadire il suo amore per l’Italia. Per celebrare questo legame gli ho fatto arrivare una camicia di lino romagnola, stampata a mano con gli antichi timbri di Santarcangelo. Un piccolo gesto che racconta la bellezza della mia regione, il fascino del cinema e la forza delle radici culturali che ci rendono unici". Tutto nasce a Rimini, durante una cena estiva: "All’Italian globe series festival – ricorda Borgonzoni – gli parlai della Romagna, dei timbri a ruggine. Lui ascoltava incantato. Gli promisi che quando ci saremmo rivisti gli avrei portato una camicia con il galletto. Ho scelto il blu perché è il suo colore preferito". Promessa mantenuta. E così, sotto i riflettori di Venezia, un lino marchigiano e una stampa santarcangiolese hanno raccontato al mondo intero la forza di un simbolo che da quattro secoli continua a battere col ritmo del mangano.

Aldo Di Tommaso