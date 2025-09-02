Spacey sul red carpet di Venezia con un ‘pezzo’ di Santarcangelo

Scuola senza cellulari

CronacaSpacey sul red carpet di Venezia con un ‘pezzo’ di Santarcangelo
2 set 2025
Aldo Di Tommaso
Cronaca
Camicia con il galletto rampante realizzata dalla stamperia Marchi. Borgonzoni: "Kevin ama la Romagna"

Dal cuore di Santarcangelo al tappeto rosso del Lido. L’antica stamperia Marchi ha firmato un piccolo grande colpo di scena alla mostra del cinema di Venezia: una camicia di lino, tessuta nelle Marche e stampata a mano in Romagna, è stata donata dal sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni a Kevin Spacey. Sul tessuto, bianco e leggero, campeggia in blu il galletto rampante, simbolo autentico della nostra terra. Per chi vive nella città clementina, la stamperia Marchi è un pezzo di storia. Fondata nel 1633, resiste come una delle ultime in Europa a praticare la stampa a ruggine su tela. Dentro il laboratorio di via Verdi non c’è nulla di scenografico, eppure tutto è spettacolo. Ogni stampa è un rito antico, fatto di tre gesti: imprimere il disegno, fissare il colore, stirare la tela. Da quasi quattro secoli, sempre uguali. "La scorsa settimana – raccontano della stamperia – ci ha chiamato il ministero della Cultura. Dovevamo preparare camicie per Spacey, non ce l’aspettavamo. Ne abbiamo fatte quattro, di diverse misure, perché non sapevamo come gli sarebbero state. È stato emozionante vederlo con il nostro galletto sul petto e sulla schiena. Le nostre stampe piacciono molto all’estero: arrivano richieste da americani, australiani, persino neozelandesi. Per chi viene da fuori c’è un fascino speciale".

Uno charme che ha conquistato anche Hollywood. Borgonzoni ha spiegato: "Kevin Spacey ha voluto ribadire il suo amore per l’Italia. Per celebrare questo legame gli ho fatto arrivare una camicia di lino romagnola, stampata a mano con gli antichi timbri di Santarcangelo. Un piccolo gesto che racconta la bellezza della mia regione, il fascino del cinema e la forza delle radici culturali che ci rendono unici". Tutto nasce a Rimini, durante una cena estiva: "All’Italian globe series festival – ricorda Borgonzoni – gli parlai della Romagna, dei timbri a ruggine. Lui ascoltava incantato. Gli promisi che quando ci saremmo rivisti gli avrei portato una camicia con il galletto. Ho scelto il blu perché è il suo colore preferito". Promessa mantenuta. E così, sotto i riflettori di Venezia, un lino marchigiano e una stampa santarcangiolese hanno raccontato al mondo intero la forza di un simbolo che da quattro secoli continua a battere col ritmo del mangano.

Aldo Di Tommaso

