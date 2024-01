Spadarolo, Padulli e Vergiano nel mirino dei ladri: presentato un esposto in Procura

La richiesta è quella di un "presidio serrato del territorio" in quanto "recentemente oggetto di numerosi furti e violazioni della proprietò privata da parte di ignoti". E’ questo il grido di aiuto degli oltre duecento firmatari dell’esposto presentato nelle scorse settimane in Procura dal gruppo spontaneo di cittadini di Vergiano, in rappresentanza anche degli abitanti dei Padulli e di Spadarolo, dove da mesi ormai la piaga dei furti in casa non si ferma, con un paio di colpi messi a segno anche in questi giorni. Ecco perché il comitato di cittadini ha depositato in Procura, questura, comando dei carabinieri e municipio l’esposto per richiedere più controlli.