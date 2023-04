Spadolini entra nel cuore del cinema francese

Oggi (alle ore 16) presso il Fellini Museum avverrà l’ultima proiezione del documentario Spadò, il danzatore nudo. Un viaggio alla scoperta della vita di Alberto Spadolini, restituita al pubblico grazie al lavoro intenso del biografo riccionese Marco Travaglini. Insomma un focus a tutto campo per l’eclettico performer, il cui nome è sfuggito per un soffio agli albori della storia, seppur abbia segnato gran parte del Novecento con le sue molteplici abilità. Dopo aver mosso i primi passi come restauratore del Vittoriale a Roma, forte di un’amicizia con Gabriele D’Annunzio e dei tanti insegnamenti ricevuti da Giorgio De Chirico, partirà in cerca di follie parigine.

E la Répubblique diverrà così per lui patria, nonché genitrice del successo dimostrato sui campi dell’arte passando dalla danza alla pittura e infine il cinema. Nel 1972 Spadò debutta insieme a Jean Marais nel film L’épervier del regista Marcel L’Herbier. Ma negli anni Cinquanta sarà anche sceneggiatore in Rivage de Paris al fianco di Django Reinhardt e Suzy Solidor. Forse, proprio in quella occasione, l’artista cominciò a elaborare un progetto personale che sfocerà in Nous le gitans. Restaurata dal grande cineasta Martin Scorsese, si rivelerà una pellicola iconica in grado di riassumere l’arte e il corpo e tutta la cultura che ha permeato la vita del grande artista.

Andrea G. Cammarata