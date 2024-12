Spal, con Piovanello ritorno di fiamma

Sarà evidentemente un mercato di riparazione consistente quello della Spal di mister Dossena. I ferraresi devono cercare di uscire dalle sabbie mobili della parte bassa della classifica e per fare questo servirà più di un ritocco. Ecco perché il club sta cercando di guadagnare tempo. Vicino, proprio come lo era la scorsa estate, l’ingaggio dell’attaccante Enrico Piovanello, sempre più vicino all’addio alla Juve Stabia. La concorrenza è ovviamente agguerrita e, allora, la Spal ha già preparato anche il piano B mettendo gli occhi su Mattia Tirelli dell’Ascoli. Per il centrocampo, invece, piace una vecchia conoscena di Dossena, l’italo-marocchino Hamza Haoudi. A Perugia tutto è quasi fatto per l’ingaggio di Davide Riccardi, difensore centrale in uscita dal Novara. Nel mirino del Milan Futuro, invece, c’è l’attaccante della Vis Pesaro, in prestito nelle Marche dal Venezia, Alvin Okoro, classe 2005.