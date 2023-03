Sparano con il fucile a una volpe Trovata da un agente, ora è in cura "Era molto grave, poteva morire"

di Andrea G. Cammarata

A San Marino di nuovo un animale indifeso nel mirino di qualcuno col grilletto facile. Questa volta si tratta di una inoffensiva volpe. Due occhioni grandi, barcollante sul ciglio della strada, l’animale è stato trovato da un gendarme fuori servizio che ha allertato la sezione antincendio della polizia civile non ravvedendo segni dello sparo. La volpe era in un’area abitata, lontana dalla campagna, in zona Cailungo. Gravemente ferita è stata trasportata al Centro veterinario sammarinese, dove giovedì scorso ha ricevuto le prime cure da due veterinari.

"Quando la polizia ci ha consegnato l’animale abbiamo fatto subito una radiografia, da cui sono emersi numerosi frammenti di piombo sparsi nella faccia. Si vedeva il buco del proiettile che è entrato disgregandosi", spiega Danilo Lanci del Centro veterinario. Dopo essere stata sedata e aver ricevuto le prime terapie, il giorno dopo del ritrovamento la volpe è stata trasferita al Centro di recupero animali selvatici di Rimini (Cras), dove sarà accudita fino a completa guarigione. "La volpe sta facendo l’antibiotico, ha un’infezione a causa dello sparo. Mangia e rompe le coperte, ma sta bene. Un individuo adulto che era in perfetta salute finché qualcuno non gli ha sparato. Ha rischiato grosso", spiega Clara Corbelli, la responsabile del Cras. Che aggiunge: "La volpe starà al caldo anche perché ha avuto la febbre e ci vorrà un periodo di acclimamento prima di poterla liberare". La Corbelli non nasconde la sua indignazione: "La fauna selvatica deve essere tutelata. Devo segnalare – continua – un altro atto di bracconaggio stavolta verso un colombaccio, un fatto della stessa gravità dello sparo alla volpe. La gente spara da casa con le armi ad aria compressa perché non fanno rumore, come per il caso del gatto ucciso dal ciclista, che non è una novità. A noi di animali feriti così ne arrivano almeno una cinquantina all’anno. Fra l’altro i fucili ad aria compressa non necessitano della licenza di caccia per poter essere acquistati. Queste persone non solo fanno danni agli animali: rischiano di ferire altre persone".

Resta il dubbio su chi abbia sparato alla volpe di Cailungo mentre le forze dell’ordine faranno gli accertamenti del caso. Forse è inutile pensare a un incidente venatorio anche perché la caccia in questo momento è chiusa. "Non è una questione di cacciatori, ma intolleranza verso gli animali". Non ha dubbi Francesca, volontaria del Cras. "Si sentono infastiditi e uccidono gli animali, funziona così – spiega – queste persone sparano a qualsiasi cosa, al Centro è arrivato di tutto: dai cani pastore scambiati per lupi, ma anche rapaci, piccioni adulti e addirittura un airone". Rammarico quello di Francesca, che conclude: "Gli animali sono diventati un fastidio e la gente la prima cosa che pensa di fare è eliminarli".