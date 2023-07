Spararono con un’arma illegale Condannati i pistoleri clandestini

Gli spari sopra la città. Sono stati condannati l’italiano 34enne e l’albanese 31enne ritenuti colpevoli dal gup per porto abusivo di armi in concorso, ricettazione. Rispettivamente per i due, difesi dall’avvocato Giuliano Renzi, sono stati condannati a 2 anni e un mese e 2 anni e 10 mesi. L’accusa nei confronti dei due trentenni è maturata a seguito dell’arresto avvenuto il 6 settembre scorso, quando in via Buonanotte, tra la chiesa di San Lorenzo a Monte e lo stabilimento della Galvanina, alcuni residenti avevano allertato le forze dell’ordine riferendo di una coppia armata in sella a uno scooter, che stava sparando in aria con una pistola.

Sul posto erano subito giunti gli agenti delle Volanti, passando al setaccio le vicinanze e le stradine di campagna, riuscendo così a individuare i sospettati che, secondo le ricostruzioni in fase di indagine, avrebbero esploso almeno sette colpi di pistola. Nella circostanza, i due erano stati perquisiti e trovati in possesso di un’arma semi-automatica Crvena-Zastava di fabbricazione serba, risultata dagli accertamenti un’arma clandestina. Nella tasca, uno dei due imputati era stato trovato con ben 14 proiettili calibro 32 e sei falsi tesserini che avrebbero qualificato i due come appartenenti alla polizia di Stato, alla Guardia di finanza o come guardie giurate, oltre a una paletta della polizia albanese. I due al momento dell’arresto avrebbero riferito di aver sparato con il silenziatore inserito, per provare il neo-acquisto clandestino del trentenne albanese. Ma l’imperizia nel porre il silenziatore ha poi presto fatto scattare l’allarme.