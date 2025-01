Spariscono gli uffici postali. Cresce la preoccupazione: "Scelta incomprensibile"

"Una scelta incomprensibile e inaccettabile". Parole dure quelle del sindaco, riferite alle annunciate chiusure al pubblico dei due uffici postali di Corpolò e Vergiano (cui si aggiungono San Lorenzo in Correggiano - Gaiofana). Jamil Sadegholvaad, ieri mattina insieme all’assessore ai servizi civici Francesco Bragagni ha incontrato in videoconferenza i rappresentanti locali e nazionali di Poste Italiane, sul tema delle chiusure, previste dal Piano di razionalizzazione dell’azienda per il 2025. I dirigenti di Poste hanno confermato, riferiscono gli amministratori, che "non ci sono margini di ripensamento". In poche settimane i residenti hanno raccolto duemile firme per dire "no" alla chiusura dell’ufficio postale di Gaiofana. Sul tema chiusure si sono scontrati nei giorni scorsi l’ex sindaco di Rimini e deputato Pd Andrea Gnassi - che ha annunciato "interrogazione urgente al governo" - e la senatrice di Fratelli d’Italia, ex sindaca di Coriano, Mimma Spinelli.

"Un’operazione che è inserita in un piano di riorganizzazione dei servizi territoriali su scala nazionale – attacca Sadegholvaad – che manca a mio parere di una visione lungimirante: va ad impoverire di funzioni le aree più interne e decentrate, contribuendo quindi al loro spopolamento a favore invece di una sempre maggiore ‘metropolizzazione’ delle nostre città". Il sindaco aggiunge che la scelta operata dall’azienda va nella direzione di "creare un disservizio ai cittadini che abitano lungo la Marecchiese, toccando aree, Gaiofana compresa, dove vive il 34% della popolazione riminese". "Una scelta incomprensibile e che si fatica ad accettare – aggiunge – sia perché va a privare i cittadini di due sportelli lungo un asse importante come la Marecchiese, sia perché va in netta ed evidente contraddizione con la politica che questa amministrazione sta portando avanti da inizio mandato e che ci ha visto e ci vede impegnati a investire per un potenziamento dei servizi decentrati, con l’insediamento di distaccamenti della polizia locale e sedi dell’anagrafe e, nel caso di Corpolò anche offrendo il sostegno all’Ausl per garantire la presenza del medico di base... per questo ho invitato i responsabili di Poste Italiane ad una maggiore condivisione con il territorio rispetto a interventi e provvedimenti che non sono stati a costo zero". La senatrice Spinelli segnala di aver incontrato il 27 dicembre i vertici aziendali, chiedendo loro di verificare i numeri reali dei flussi dei tre uffici, e di aver invitato Poste Italiane a confrontarsi direttamente col sindaco di Rimini. L’indomani, 28 dicembre, la stessa senatrice si è confrontata sul tema con il ministro Adolfo Urso.

Mario Gradara