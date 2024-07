Sparita nel nulla: si cerca a Rimini la 14enne Camilla

Portano a Rimini le ricerche di Camilla Suozzi, la 14enne di Pianoro (nel Bolognese), scomparsa da casa da una settimana. Un uomo ha fotografato una ragazza che somigliava molto all’adolescente, nei pressi della stazione ferroviaria di Rimini. La giovane è stata vista su un autobus diretto a Bellaria. "Adesso concentriamoci nel cercarla a Rimini e in tutta la Riviera", dice Barbara Iannuccelli, avvocato di ’Penelope’, l’associazione che si occupa delle persone scomparse. In queste ore le ricerche si stanno intensificando soprattutto a Bellaria, al parco del Gelso, in base alle ultime informazioni fornite da alcune persone. Ma fino a ieri di Camilla Suozzi non c’era ancora traccia. L’appello dei familiari e dell’associazione ’Penelope’ – che sta collaborando alle ricerche – a chiunque avesse notizie di Camilla, è quello di mettersi immediatamente in contatto con le forze dell’ordine.