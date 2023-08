"Spariti 400 alberghi Va premiato chi investe"

Il prodotto turistico riccionese va reinventato, occorre incentivare non chi esce dal mercato, ma chi riqualifica gli hotel. A parlare è l’albergatore Antonio Manduchi, presidente del Consorzio Michelangelo, che già 25 anni fa si era battuto per creare all’Abissinia un centro servizi con cucine centralizzate per più alberghi. Progetto rimasto su carta.

Perché volevate centralizzare la ristorazione?

"Per dare qualità ai servizi e risparmiare sui costi, con tredici alberghi come minimo abbiamo 6070 dipendenti solo in cucina. Non possiamo più fare la pensioncina Pierina, dove gli ospiti pranzano a mezzogiorno e alle 19. Il ristorante sarebbe rimasto aperto dalle 12 a mezzanotte con un turnover di dipendenti. E gli albergatori avrebbero abbattuto i costi di acquisto delle materie prime. Ora invece dobbiamo trasformare gli hotel in meublé, ma una famiglia con quattro persone non può spendere 80 euro al ristorante. Avanti così, perderemo anche questo segmento turistico. Volevamo acquistare anche un ristorante al mare per servire i pranzi in spiaggia".

Addio cucina?

"La cucina non sta più in piedi con soggiorni di quattro giorni".

Poi c’è il nodo trasporti?

"Il dibattito sul potenziamento dell’aeroporto era aperto trent’anni fa. Il Fellini doveva diventare lo scalo dove tutte le compagnie del mondo avrebbero potuto fare carburante a buon mercato e ripartire. Non hanno voluto penalizzare l’aeroporto di Bologna".

Come manca a Riccione?

"Un centro termale all’avanguardia. L’abbinamento mare terme è vincente, ma occorrono servizi di qualità. Quest’anno la chiusura del parco Perle d’acqua è stata una debacle. Con i Ceschina ci si deve mettere a tavolino e definire il progetto che prevede una piscina a onde per surf". Un unico brand?

"E’ importante, ma va promosso. E’ inutile lanciare un logo senza fare un’operazione di marketing. E’come pubblicizzare la targa di un’auto malconcia. Prima si vernicia, poi si vende. Da anni non abbiamo una mailing e il sito Riccione.it è fermo, mentre basterebbe un click per promuovere tutto ovunque e a costo zero. Si potrebbe anche usare una cartolina, invitando i turisti a compilarla per essere aggiornati sugli eventi e per partecipare a un concorso che potrebbe mettere in palio settimane gratuite a Riccione. La compilerebbero tutti e si creerebbe un grande circuito di comunicazione".

Tema riqualificazione.

"Bisogna mettere mano allo strumento urbanistico (Pug), ma è inutile incentivare chi esce dal mercato, occorre aiutare chi ci resta e investe. A Riccione negli ultimi decenni abbiamo perso 400 alberghi, pensando che gli altrettanti rimasti aperti avrebbero fatto il pieno, così si è solo speculato. Lo dimostra anche la clientela del mio hotel. Al Nascente, che gestiamo dal 1965, sono passate quattro generazioni, in buona parte fidelizzate".

Nives Concolino