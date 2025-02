Spariti 50mila euro per le spese. Amministratore di condominio intasca i soldi e scompare nel nulla

Da quasi un anno stanno provando in tutti i modi a contattarlo, ma lui sembrava essersi dileguato nel nulla. Così come spariti nel nulla sono i soldi – si parla di quasi 50mila euro – depositati sui conti correnti dei condomini che lui era stato incaricato di amministrare. Sono decine le famiglie riminesi che sostengono di essere state ingannate da un amministratore di condominio di 50 anni. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo avrebbe prelevato indebitamente delle somme cospicue destinate in verità alle spese di gestione condominiale di tre palazzi siti a ridosso del centro storico e a San Giuliano. A seguito delle querele presentate dagli inquilini ‘bidonati’ alal Guardia di Finanza, la Procura di Rimini ha notificato nei giorni scorsi al 50enne - il quale, come già detto, risulta comunque irreperibile - l’avviso di conclusione delle indagini preliminari per l’accusa di appropriazione indebita, preludio ad un possibile rinvio a giudizio.

Tutto nasce, appunto, dalle denunce che alcune famiglie avevano deciso di presentare contro l’amministratore di condominio, insospettite da alcune circostanze anomale che si erano verificate nei loro palazzi. Una mancanza di luce all’interno di un ascensore, ad esempio, nonostante le quote versate da ogni nucleo familiare per i lavori di riparazione. Avevano quindi chiesto chiarimenti all’amministratore che però, nel giro di alcune settimane, aveva fatto letteralmente perdere le sue tracce. Gli inquilini avevano così scoperto che sui conti correnti dedicati alle spese condominiali erano stati effettuati dei prelievi sostanziosi per centinaia e a volte migliaia di euro. Somme che, stando al quadro delineato dagli inquirenti, il 50enne non avrebbe però solo ed esclusivamente trattenuto per sé, ma che in alcuni casi avrebbe dirottato su altri condomini da lui stesso amministrati, ad esempio per l’installazione di un ascensore, per il pagamento delle bollette di Hera, oppure per l’emissione di assegni e ricariche di carte prepagate.

Un ‘giro’ di denaro anomalo che nulla aveva però a che fare con le esigenze delle famiglie dei tre condomini interessati. Uno di questi ha deciso di rivolgersi all’avvocato Paolo Ghiselli del foro di Rimini per la propria tutela legale. "In attesa che la vicenda possa essere definitivamente chiarita in un eventuale processo - dice il legale - è importante ricordare che episodi come questi, legati alla mala gestione condominiale, sono sempre più frequenti. La raccomandazione, per tutti i condomini, è dunque quella di tutelarsi richiedendo sempre la rendicontazione finanziaria attestante la destinazione del denaro impiegato, di modo che non possano essere nascoste transazioni o che non si verifichino episodi sospetti".