Sparò all’accoltellatore. La Procura sul carabiniere: "Non aveva altra scelta"

Né spray al peperoncino, né taser, né qualsiasi altro strumento. Per fermare l’accoltellatore egiziano Muhammad Sitta, il comandante della stazione dei carabinieri di Verucchio Luciano Masini non ha avuto altra scelta che sparargli per abbatterlo. Secondo la ricostruzione della Procura di Rimini, il militare avrebbe agito per legittima difesa, per tutelare se stesso e altri dall’aggressore armato di coltello, che la notte di Capodanno ha seminato il caos nel borgo della Valmarecchia, ferendo quattro persone. Sitta ha continuato ad avanzare fino a ritrovarsi una distanza di circa 80 centimetri dal comandante Masini. Non essendoci più né tempo né spazio per una diversa reazione, il carabiniere non ha potuto far altro che aprire il fuoco con la Beretta d’ordinanza. Sono queste, in sintesi, le conclusioni che hanno portato il procuratore capo Elisabetta Melotti e il sostituto procuratore Sara Posa, che hanno coordinato l’inchiesta, a chiedere l’archiviazione del fascicolo per eccesso colposo di legittima difesa aperto a carico del carabiniere, intervenuto insieme ai colleghi per fermare la scia di sangue di Sitta. Quest’ultimo – destinatario di protezione internazionale e ospite di una cooperativa nell’ambito di un progetto di inserimento lavorativo –, tra le 22 e le 23 aveva già ferito due ragazzi di 18 anni e una coppia di turisti romani. Mentre avanzava verso il carabiniere, parlava in arabo, pronunciava quella che poi si è capito essere una preghiera, ed aveva in tasca il corano e una misbah.

Dodici in totale i colpi esplosi da Masini: di questi, 2 hanno colpito l’egiziano di striscio alle gambe, uno al torace, uno alla spalla destra, uno alla mandibola, uno al cranio. La richiesta della Procura è stata motivata dalle relazioni conclusive agli accertamenti svolti in questi ultimi mesi – consulenza medico-legale sul corpo del 23enne, perizia balistica, prova dello stub svolta dai Ris di Parma – oltre che dalle testimonianze e dal video girato da un passante.

Il filmato ha immortalato la prima parte dello scontro tra Masini e Sitta: il momento il cui carabiniere scende dall’auto e intima allo straniero di gettare l’arma. Sitta alza il coltello e continua ad avanzare. "Fermati, cosa stai facendo... vuoi morire?" gli urla contro Masini, indietreggiando, ma l’egiziano comincia a correre impugnando l’arma da taglio.

Il carabiniere, puntando la pistola verso il basso, spara quindi una prima sequenza di colpi. La prima raffica non basta a fermare Sitta, che non cade, non indietreggia e non si ferma, ma si avventa sul carabiniere. I successivi 5 colpi vengono esplosi in un arco temporale di un secondo. "Dopo un attimo che si era quasi fermato, guardandomi con odio si è lanciato verso di me e, non avendo più spazio né il tempo di allontanarmi, ho dovuto sparare per abbatterlo" ha riferito il luogotenente agli inquirenti. Gli accertamenti svolti non hanno permesso di accertare una eventuale radicalizzazione di Muhammad Sitta. Una segnalazione è stata comunque trasmessa alla Divisione distrettuale antimafia di Bologna. "Restiamo in attesa di approfondire le motivazioni alla base della richiesta della Procura – spiega l’avvocato Tommaso Borghesi, che assiste il comandante Masini – tuttavia questa decisione sembra confermare quanto abbiamo sostenuto fin dall’inizio, ovvero che il comandante ha agito per difendere se stesso e gli altri".