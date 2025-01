Sparo "rimbalzato" in salotto . Ritirati i fucili ai due cacciatori

Quello di domenica scorsa a Domagnano, è stato "un incidente involontario". Lo ha detto a San Marino Rtv Giuliana Barulli, dirigente dell’Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole, ricostruendo l’episodio avvenuto in via Umano da Sterpeto. Durante la battuta di caccia selettiva al cinghiale, un proiettile sparato da un fucile calibro 12 ha inavvertitamente raggiunto la finestra al primo piano di una villetta. Per fortuna nessuno si è fatto male, ma le schegge di vetro sono arrivate fino al tavolo della sala. Sul divano, in quel momento, si trovava la proprietaria di casa. "Non si è trattato di un colpo diretto", ha spiegato Giuliana Barulli, dirigente dell’Ugraa. "Probabilmente il proiettile era rivolto a terra e ha incontrato una pietra durante il percorso". La dirigente ha poi chiarito che i cacciatori erano "alla distanza prevista e in postazione".

L’incidente si è verificato a ridosso dell’area in cui, tra le 9 e le 15 di domenica scorsa, si è svolta la battuta organizzata dall’Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole, in collaborazione con la Federazione sammarinese della caccia. Un intervento che si è reso necessario a seguito alle numerose segnalazioni dei residenti, preoccupati dal proliferare incontrollato degli ungulati che nelle ultime settimane si sono spinti a ridosso delle case e nei dintorni dell’ospedale, causando anche incidenti stradali. Per mettere un freno all’invasione dei cinghiali, le autorità sammarinesi hanno quindi disposto un "intervento di controllo" degli animali tra Cailungo, Borgo Maggiore e Domagnano. A fine giornata, sono stati 27 gli esemplari abbattuti dalle ‘doppiette’. Due cacciatori sono coinvolti nell’incidente. I loro documenti di caccia e i fucili sono stati ritirati, come comunicato dall’Ugraa, che sta conducendo le verifiche necessarie. La Guardia Ecologica sta valutando eventuali sanzioni o il ritiro del tesserino, mentre le responsabilità personali saranno accertate nel caso di denuncia. La Giunta di Domagnano ha espresso preoccupazione per l’accaduto, ponendo al centro il tema della sicurezza. Anche l’Apas (Associazione Protezione Animali) ha colto l’occasione per chiedere una revisione delle politiche venatorie. Secondo le stime, ci sarebbero circa 100 cinghiali nel territorio, una presenza significativa che richiede una gestione attenta. "Analizzeremo i fatti per evitare che non accadano più, la sicurezza al primo posto", ha dichiarato Barulli, ribadendo la necessità di adottare tecniche efficaci per contenere il numero di animali senza mettere a rischio la popolazione.