Spaventoso incidente: auto investe mamma e bimbo di due anni

Rimini, 30 novembre 2024 – Una madre insieme al figlio di soli due anni e mezzo, tranquillamente a passeggio in un normalissimo sabato mattina. Entrambi, oggi, sono stati coinvolti in uno spaventoso incidente nel centro di San Giovanni: un’auto li ha investiti mentre stavano attraversando la strada in via Vittorio Veneto.

Lo spavento è stato grande, enorme, perché mamma e figlioletto sono finiti a terra, sull’asfalto, mentre il passeggino che la donna stava spingendo è rimasto in qualche modo agganciato al cofano della vettura, una vecchia Renault grigia.

Per puro caso, o per miracolo, la 40enne e il piccolo sono riusciti ad evitare il peggio. La donna è stata caricata in ambulanza e accompagnata in pronto soccorso per via di un presunto trauma riportato nella caduta, ma è sempre rimasta vigile e cosciente e le sue condizioni non sono assolutamente critiche, anche se non si esclude che possa avere bisogno di alcuni giorni di cure.

Quasi del tutto illeso il bambino, che è stato subito raggiunto dal padre e poi accompagnato a sua volta dai familiari in ospedale, a scopo precauzionale per escludere eventuali complicazioni.

Al volante della Renault un ragazzo straniero di 24 anni, che si è fermato a prestare soccorso ed è stato in seguito identificato dal personale della polizia locale di San Giovanni, che si è occupato dei rilievi.