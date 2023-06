Spazio ai big del grande schermo Carrellata di anteprime sotto le stelle

Con Ciné in città, che dal 2 al 7 luglio che trasformerà piazzale Ceccarini in una grande arena cinematografica en plein air, la dodicesima edizione spalanca le porte al grande pubblico attraverso proiezioni gratuite serali e ospiti speciali. Si parte domenica con Maria Pia Calzone, Pina Turco, Giovanni Esposito e Ivan Carlei capostruttura editoriale di Rai Fiction, presenti per l’anteprima di Non ti pago, film di Edoardo De Angelis, collegato in video. Interpretato da Sergio Castellitto, il film è l’adattamento dell’omonima opera di Eduardo De Filippo prossimamente su Rai Uno. Si prosegue lunedì 3 con l’attrice e regista Valentina Cenni e Stefano Bollani, di recente premiato col David di Donatello per il suo lavoro nel film Il Pataffio di Francesco Lagi. Per l’occasione verrà presentato il cortometraggio Essere Oro col quale la Cenni esordisce dietro la macchina da presa su colonna sonora di Bollani. Da non perdere poi la proiezione di Io, Chiara e lo Scuro che in serata ricorderà l’attore Francesco Nuti. Come anticipa Remigio Truocchio al timone di Cineventi che produce e organizza la manifestazione col sostegno del Ministero della Cultura, seguiranno le serate in collaborazione con Hot Corn che vedranno conferire gli Awards a prestigiosi protagonisti del cinema.

Avverrà alle 21,15 nell’ambito di un talk condotto da Andrea Morandi, direttore di Hot Corn. Saranno premiati il Maestro Pupi Avati, martedì 4, Paola Minaccioni, mercoledì 5, Carolina Crescentini, giovedì 6, e Mario Di Leva, protagonista della serie Rai1 Resta con me, venerdì 7 alle 17,30. Tutte le proiezioni in Arena sono gratuite. Altri registi e attori si aggiungeranno a quelli che, dal 4 al 7, Cinè ospiterà al palacongressi, dove verranno presentati i titoli della prossima stagione cinematografica come Improvvisamente a Natale mi sposo, che vedrà in sala Diego Abatantuono e Francesco Patierno. Stessa location per una serie di anteprime come Asteroid City, nuovo film di Wes Anderson presentato all’ultimo festival di Cannes (martedì 4 alle 19) e Uomini da marciapiede di Francesco Albanese che vedrà presente il cast con Paolo Ruffini, Herbert Ballerina, Clementino e Cristina Marino (il 4 alle 22). Si continuerà con Conversazioni con altre donne , diretto da Filippo Conz con Valentina Lodovini e Francesco Scianna, remake italiano del film Conversations with other women con Helena Bonham Carter e Aaron Eckhart, in sala (mercoledì 5 alle 18.30). Tra le altre anteprime Il sapore della felicità scritto e diretto da Slony Sow, con Gèrard Depardieu (il 5 alle 22), Cattiva Coscienza di Davide Minnella con Francesco Scianna, Filippo Scicchitano, Matilde Gioli e Beatrice Grannò (giovedì 6 alle 18,30).

Nives Concolino