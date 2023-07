"Spazio alla città, siamo noi le civiche"

"Noi siamo il mondo civico. Siamo quelli che oggi fanno un passo avanti e si mettono a disposizione della città". Le tre liste, due a nome Renata Tosi, di cui una guidata da Laura Galli, e una a nome Stefano Caldari, rilanciano l’azione in città con una vera e propria chiamata ai cittadini. "Noi siamo garantisti e crediamo nella magistratura sempre. Quello che si deciderà lo accoglieremo con il sorriso come abbiamo fatto sempre ma oggi non è il momento della campagna elettorale e non è il momento della giudizio al Tar, è il momento di dimostrare senso di servizio per Riccione, che si traduce nella disponibilità di aiutare il commissario in questa fase di passaggio per la nostra città" dice il triumvirato. Come? "Coalizzando le migliori forze della città perché il tempo dell’ordinario - riprende Renata Tosi - si è ormai concluso. Ben presto dovremo affrontare il tema della promozione, della programmazione del Natale, di Riccione teatro, tutte scelte per le quali la commissaria andrà supportata dalla città". Se si chiede alla ex consigliera l’importanza di una azione bipartisan, la risposta è la seguente: "Non penso debba trattarsi di appartenenze politiche, ma delle forze cittadine, degli operatori. Non è ancora tempo per la campagna elettorale, ora serve altro". Mentre sullo scontro politico che si sta consumando tra social e media, "personalmente non ci coinvolge. Noi i toni li abbiamo abbassati, io taccio da mesi, se poi nello schieramento della Angelini continuano con la diatriba contro di me la cosa non mi interessa perché credo che alla città non interessi. A Riccione serve altro".

Altro tema riguarda gli equilibri interni al centrodestra dopo che Fd’I e Forza Italia hanno sottolineato come sia fondamentale una coalizione a trazione partitica. "Noi in quanto civiche siamo la città. Credo che in questo momento non servano le ideologie, ma la concretezza per costruire un progetto concreto per Riccione. Oggi nel centrodestra i partiti hanno maggiore consapevolezza di governo perché cresciuti in una importante esperienza in passato. C’è chi tenta di insidiare l’unità del centrodestra, ma c’è un patto e c’è unità".

C’è poi la candidabilità a sindaco di Renata Tosi in caso di nuove elezioni. "Non lo so e non credo interessi alla città. Penso tuttavia di poter essere ancora utile in un progetto civico". Insieme, Tosi, Caldari e Galli, precisano come: "Il civismo è un mondo che sta crescendo perché è bello e dà soddisfazione quando i cittadini insieme di mettono a disposizione della propria città Riccione per farla avanzare e progredire senza dimenticare mai alcuno. Persone comuni senza distinguo di appartenenza politica comprendono che è il momento di fare il passo in avanti e lavorare per la propria città".

Caldari si dice pronto a una nuova sfida se dovesse essere lui il candidato. "In caso di ritorno alle urne con le stesse liste, il contesto sarebbe molto diverso. Premetto che oggi è prematuro parlarne. Non sappiamo come si esprimerà il Consiglio di Stato e cosa comporterà la sentenza. Di certo dopo un anno di amministrazione Angelini molte cose sono cambiate e i cittadini hanno ben compreso le mancanze di questa amministrazione. Ma non è questo il tempo per lanciare una campagna elettorale". Le civiche vogliono rilanciarsi "come fosse un nuovo 2014" dicono, ma è possibile a quasi dieci anni di distanza? "La spinta civica - chiude Caldari - c’è, come c’è voglia di partecipazione. Un partito ha una etichetta, e vediamo come negli ultimi anni i cittadini si siano allontanati dai partiti con basse affluenze alle elezioni. Ritengo che come civiche saremo determinanti ancora una volta".

Andrea Oliva