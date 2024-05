Spazio alla scherma. In gara 700 atleti

Al Playhall, la scherma torna ad essere protagonista con lo spettacolo offerto dagli schermidori in pedana fino a domani grazie al secondo Campionato nazionale gold cadetti e giovani. Le gare in corso vedono coinvolti oltre 700 atleti provenienti da tutto il Paese. Il weekend offrirà anche intrattenimento e iniziative ai visitatori. A Villa Mussolini sarà possibile visitare la mostra ‘Vivian Maier. Il ritratto e il suo doppio’, aperta oggi dalle 10 alle 20. Sempre oggi a Riccione Paese si rinnova l’appuntamento per gli appassionati di collezionismo, vintage e modernariato con il mercatino ‘Il baule dei ricordi’, dalle 7 alle 20.