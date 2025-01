Spazio all’innovazione tecnologia e alla sostenibilità

Espositori da 33 Paesi che si ritroveranno a Rimini per lo sviluppo delle relazioni di business nei settori della fiera: gelato, pasticceria, panificazione, caffè, cioccolato e pizza. Questo è il Sigep. L’innovazione tecnologica attraverserà ogni filiera, facendo dell’expo una vetrina privilegiata per scoprire le ultime tendenze e soluzioni innovative che stanno trasformando il mondo del foodservice globale.

Sigep World 2025 porterà una forte spinta verso l’innovazione tecnologica e la sostenibilità nel foodservice, con oltre 40 eventi internazionali tra talk e concorsi che coinvolgono 60 speaker. Oltre 520 buyer da 79 Paesi, tra cui Stati Uniti, India, Canada, Brasile, Turchia e Cina hanno già aderito al Top Buyers’ Program organizzato per favorire l’incontro in fiera tra domanda e offerta. A questi si aggiungono più di 2.500 buyer europei da Spagna, Germania, Francia, Romania, Grecia e Regno Unito, ai quali è stato destinato il Premium Program.

La presenza istituzionale a Sigep World è poi uno dei punti di forza dell’evento, grazie al network consolidato e alle relazioni strategiche costruite da Italian Exhibition Group in sinergia con il ministero per gli Affari esteri e l’Agenzia Ice.

Ci saranno eventi, competizioni (come la Gelato Europe Cup), momenti di aggioramento e formazione e, come detto, diversi talk. In quello inaugurale – Sigep vision talk – si parlerà dell’osservatorio Sigep World sui trend del settore. In fiera a Rimini si discuterà di innovazione, sostenibilità, nuove tecnologie, intelligenza artificiale.