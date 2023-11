Spazio e mare nella trasferta romana del ministro Righi

Spazio e mare nella trasferta romana del segretario di Stato all’Industria Fabio Righi che ieri ha partecipato al forum ‘Space & Blue’ nella sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy, per rafforzare il rapporto fra le realtà che si occupano di space economy ed economia del mare. Presenti all’evento il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il ministro del Mare Nello Musumeci, oltre ad autorità dei settori aerospaziali, navali e marittimi del governo italiano e a numerosi stakeholders rappresentanti delle diverse realtà economiche delle due filiere. Il Segretario Righi nel suo intervento ha parlato "di come la Repubblica di San Marino, stia attivando politiche finalizzate allo sviluppo della filiera economica dell’aerospazio" e ha presentato le iniziative alle quali il Paese sta lavorando.