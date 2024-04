"Spazio per lo studio all’ex Iolanda"

Spazi per studio, per attività motoria e fisioterapia, per il teatro e altre attività dedicate a giovani e anziani. I cittadini vedono questo nel futuro dell’ex trattoria Iolanda di Canonica. Se n’è parlato nell’incontro pubblico di lunedì, dove era presente anche l’assessore all’urbanistica Filippo Sacchetti: "Abbiamo la possibilità di decidere insieme come impostare la rigenerazione di questo luogo. Le richieste recepite si stanno concretizzando con la destinazione della parte dell’immobile con locali adeguati e ingresso indipendente all’ambulatorio del medico di base". Gli spazi extra potranno avere un uso temporaneo, con progetti dedicati e condivisi.