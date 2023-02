Spazio Tondelli in cantiere E’ iniziato il secondo atto

Rimesso in moto il cantiere fermo da tanti mesi, l’amministrazione di Riccione riprende in mano il progetto dello Spazio Tondelli e annuncia di volerlo inaugurarlo per la stagione 2024-2025. La struttura, che si affaccerà in viale Ceccarini, non sarà un classico teatro come il Galli di Rimini o il Regina di Cattolica, ma un luogo pronto a ospitare ogni esperienza di ricerca contemporanea per tutte le espressioni sceniche. "Sarà un cuore pulsante, spazio di comunità". Lo annunciano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore alla Cultura Sandra Villa, che con il direttore di Riccione Teatro e i tecnici dei Lavori pubblici hanno incontrato l’architetto autore del progetto di ristrutturazione, Anton Luca Nannini. Un’occasione per fare il punto sullo Spazio Tondelli, riprodotto dal plastico custodito nello studio del progettista, ma anche per pensare agli allestimenti interni della sala e del foyer, spazio di accoglienza molto ampio e che si vorrebbe sempre vivo, per il quale si valuta anche l’idea di un bistrot.

"La nostra amministrazione intende trasformare i ritardi dei lavori in opportunità e prendere in mano il progetto con l’obiettivo di farlo diventare parte attiva della città _ sottolineano Angelini e Villa -. Vogliamo dargli un’anima, un contenuto estremamente preciso, garantito dalla gestione di Riccione Teatro. Intendiamo ridurre il più possibile i tempi di un cantiere ereditato e che ha accusato problemi di ogni genere. La tempistica per il completamento dei lavori non potrà essere brevissima. Vorremmo inaugurare lo Spazio Tondelli nell’autunno del 2024. Consapevoli delle difficoltà riscontrate sul cantiere ci siamo dotati della sala teatrale Granturismo con 280 posti".

L’architetto anticipa: "Anche la classica tripartizione degli spazi è stata rivoluzionata: non più accesso (foyer), sala, area scenica, il Tondelli si presenta in quattro parti con la piazza su viale Ceccarini, l’accesso, l’area scenica e la sala per il pubblico. Il tutto da vivere come ambiente unico". All’ingresso ci sarà una scultura formata da tubi in acciaio e vele semi-traspiranti che saranno usate per proiezioni visibili dalla strada e dall’ingresso del foyer. I posti a sedere in sala saranno 300, ma potranno arrivare a 450, riducendo lo spazio scenico. Lo Spazio Tondelli sarà un luogo aperto alla comunità, perché ogni cittadino ne sarà partecipe, Nonché alla produzione della cultura e dell’arte, a nuove creatività, professioni e nuovi pubblici. Vivrà con la compresenza di diverse discipline e attività. Sarà fondamentale puntare sulla costruzione di progetti specifici.

Nives Concolino