Spazio Tondelli pronto in autunno

Si avvicina il momento in cui si aprirà il sipario del rinnovato Spazio Tondelli. Ma per le casse pubbliche non sarà indolore visto che l’amministrazione ha previsto un ulteriore finanziamento di 200mila euro per il completamento dell’opera. Quello che doveva essere inizialmente un restyling del teatro in via don Minzoni, si è rilevato nel corso del tempo un’opera assai più complessa. Problematiche strutturali prima, difficoltà con le ditte e vari imprevisti ne hanno allungato i tempi.

Un teatro manca alla città da diversi anni, ma l’attesa pare giunta al termine. Trascorsa l’estate, comincerà il conto alla rovescia per l’arrivo in autunno della stagione teatrale. E per allora, assicurano dall’amministrazione, lo Spazio Tondelli sarà pronto per accogliere gli spettacoli. Ma prima di arrivare a quel momento il Comune ha dovuto prevedere un ulteriore stanziamento di fondi pubblici. Il progetto di riqualificazione si amplia, passando da 450mila euro a 650mila. "I 200mila euro aggiuntivi – spiegano dal municipio – permetteranno di integrare al meglio l’intervento iniziale con tutti gli elementi necessari per rendere il teatro pienamente operativo e pronto all’uso. Le nuove risorse serviranno in particolare per l’allestimento tecnico e funzionale della sala spettacolo: sedute, arredi fissi, sipario, quinte, impianti luce e audio, oltre a una serie di finiture interne e opere accessorie che completano l’identità del teatro". Un investimento necessario per dotare la struttura di tutti i servizi a supporto degli spettacoli. Trattandosi di un ulteriore finanziamento, dunque di lavori aggiuntivi, resta l’interrogativo sul rispetto dei tempi per l’apertura del teatro. Ma su questo aspetto dal municipio rassicurano che la stagione tearale si aprirà al Tondelli. A seguire lavori e programmazione sono i settori Lavori Pubblici e Cultura guidati rispettivamente da Simone Imola e Sandra Villa. "Grazie a questi interventi – dicono i due assessori – lo Spazio Tondelli non sarà solo rinnovato dal punto di vista strutturale, ma anche pienamente attrezzato per ospitare spettacoli, concerti e produzioni multidisciplinari. Un luogo vivo, capace di interpretare il presente e aprirsi al futuro della scena contemporanea. I lavori verranno realizzati tramite l’accordo quadro per la manutenzione straordinaria degli edifici pubblici, così da garantirne l’esecuzione nei tempi previsti".

Andrea Oliva