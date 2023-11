Speciale tributo ai Queen domani a teatro

Domani, alle 21 i Queen at the opera saranno protagonisti della serata che precede la finalissima del Tour Music Fest al Teatro Nuovo di Dogana. Novanta minuti di pura energia rock con i migliori successi dei Queen e del mitico Freddy Mercury. Sul palco ci saranno le grandi voci che compongono i Queen at the opera, da Luca Marconi a Valentina Ferrari, ma anche Alessandro Marchi, Luana Fraccalvieri, Giada Sabellico e, ovviamente, musicisti d’eccezione. La musica verrà accompagnata anche da uno speciale visual show emozionante, per coinvolgere ancora di più il pubblico. Uno spettacolo già andato in scena in oltre 60 città italiane ed europee, inserito all’interno di un tour internazionale che i Queen at the opera stanno compiendo per portare alle orecchie di tutti il più grande omaggio mai realizzato. Per informazioni e ticket è possibile trovare tutte le informazioni sul sito www.festival.tourmusicfest.it.