Specie a rischio. Oltremare in soccorso Sabato e domenica, a Oltremare e all'Acquario di Cattolica, si terranno attività gratuite in occasione del world species congress, con focus sul ruolo di zoo e acquari nella salvaguardia di specie in pericolo. In particolare, verranno presentate le '10 storie di successo' e si potranno conoscere gli storioni che saranno liberati sul fiume Reno il 23 maggio.